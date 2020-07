Ritorna la paura per le baby gang, la denuncia del padre di una 15enne aggredita

Si riaccendono i riflettori sull'emergenza educativa ad Andria: ci sono giunte diverse segnalazioni, infatti, su fatti spiacevoli che vedono protagonisti alcuni adolescenti che assumono i comportamenti di vere e proprie baby gang nel centro cittadino, spesso - cosa ancor più grave forse - nell'indifferenza generale degli adulti.

Pubblichiamo oggi la lettera amareggiata, l'ennesima, di un genitore che racconta con precisione un episodio del genere accaduto ai danni della propria figlia 15enne nei pressi del Monumento ai Caduti: «Sono un uomo di 43 anni, padre di 3 figlie, la più grande delle quali ha quasi 15 anni. Vi porto a conoscenza di quanto accadutole per ben due volte nel giro di 3 settimane.

Gira in città una gang di una decina di ragazzini (probabilmente tutti minorenni) che, puntando gruppetti di ragazzi e ragazze di poco più piccoli, li provoca con approcci banali ("avete una sigaretta...togliti la mascherina...mi presti la tua ragazza per 10 minuti..." ecc.) arrivando a malmenarli con spintoni e schiaffi!

L’ultimo episodio è accaduto sabato sera verso le 22 in pieno centro cittadino (nei pressi della fermata dell’autobus accanto all’ospedale): i ragazzi presi alla sprovvista non hanno avuto il tempo e la prontezza di chiedere aiuto alle Forze dell’ordine.

Lo sconcerto e la rabbia che provo sono ovviamente di vario genere: mi chiedo dove siano i presidi tanto pubblicizzati di carabinieri, polizia e vigili che dovrebbero monitorare il rispetto delle norme anti Covid; perché nessuno dei passanti abbia il buon senso di intervenire per aiutare ragazzi in difficoltà (chissà quanti “genitori “ hanno visto ciò che accadeva...), perché questi teppistelli passano il loro tempo ad infastidire (è un eufemismo) altri ragazzini (ma anche adulti, stando al racconto di mia figlia); perché i loro genitori non sono riusciti ad inculcare valori e modalità di comportamento tali da capire che certi atteggiamenti non sono degni di essere definiti civili?».

Abbiamo già raccontato in passato storie simili, che riguardano lo stesso punto della città, e non solo: si fa sempre più urgente ripensare al disagio giovanile in atto ad Andria e approfondire l’argomento per individuare percorsi virtuosi che partano da campagne di sensibilizzazione fino ad interventi mirati specifici: tutte le agenzie educative, dalla famiglia alla scuola fino ai centri di aggregazione, devono ripensare in maniera condivisa e sinergica la formazione, le politiche culturali e giovanili migliori al fine di contrastare il fenomeno della violenza che ormai vede coinvolto il nostro territorio comunale.

«La denuncia - conclude questo padre - parte dalla speranza che situazioni del genere non si ripetano o non sfocino in accadimenti più pesanti se non addirittura drammatici».