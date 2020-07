Assembramenti per entrare in ospedale a sottoporsi ad esami e analisi: e le misure di sicurezza? Copyright: AndriaLive

Assembramenti per entrare in ospedale a sottoporsi ad esami e analisi: e le misure di sicurezza? Copyright: AndriaLive

Assembramenti per entrare in ospedale a sottoporsi ad esami e analisi: e le misure di sicurezza? Copyright: AndriaLive

Una mattinata di "ordinaria" attesa, incolonnati in fila per entrare in ospedale e recarsi nei reparti per visite ed esami, se non fosse che le norme antiassembramento prevedono ben altre distanze in questo momento. É quanto risulta da foto scattate questa mattina, intorno alle 9, all'interno dell'Ospedale "Bonomo" di Andria: fermi, uno vicino all'altro, almeno una trentina di utenti, dotati di mascherine ma troppo poco distanti tra di loro, in particolare anziani oltretutto.

«Assembramento per entrare in ospedale a curarmi, forse anche dal covid che ho preso aspettando»: è questa la battuta sarcastica di un lettore, che ribadisce: «ma vi sembra regolare tutto ciò? Tutti lì, per andare in accettazione e farsi registrare prima di sottoporsi ad esami vari. Io dovevo effettuare una radiografia, ho rispettato l'orario dell'appuntamento datomi ma c'era davvero troppa gente. E la cosa andava avanti almeno dalle 7.30, secondo quanto hanno detto i presenti».

Insomma, da rivedere e ripensare sicuramente il sistema di accesso al nostro nosocomio, per evitare di ritornare a parlare di un mostro che pensiamo di esserci lasciati alle spalle ma che potrebbe giocarci altre brutte sorprese.