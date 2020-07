Fervono i preparativi per la kermesse musicale targata "Battiti Live" che quest'anno si svolgerà in un’unica location. A fare da cornice allo show è stata scelta la bellissima città di Otranto, che per sei puntate farà da scenografia all’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che per il quarto anno consecutivo, a partire dall’ultima settimana di luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.

Quest’anno, dunque, lo show targato Radionorba sarà condotto ancora una volta dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci.



In attesa della presentazione del cast artistico, che siamo certi non deluderà le aspettative dei differenti target di spettatori, questa sera a sorpresa Piero Pelù è ad Andria, nello specifico a Castel del Monte per girare il video che sarà inserito nell'attesissima edizione di Battiti Live. Una location d'incanto a conferma della "grandezza" del nostro amato castello ottagonale.