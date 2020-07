Riccardo Scamarcio presto padre?

Riccardo Scamarcio sarà presto padre. Questo lo scoop del settimanale Diva e Donna che ha pubblicato le foto in cui la compagna Angharad Wood sfoggia il pancione. La coppia, legata da circa due anni, sarebbe in attesa del primo figlio. Come rivelano alcune fonti, la manager sarebbe già entrata nell’ottavo mese di gravidanza e il lieto evento sarebbe previsto per metà agosto.

Secondo la rivista, inoltre, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto, come rivelerebbero gli anelli apparsi alle loro dita, e avrebbe acquistato una nuova casa a Roma. Per Riccardo si tratta del primo figlio, mentre Angharad è già madre di una bambina, nata da una precedente relazione.

I rumors vogliono che la manager sarebbe in attesa anche questa volta di una femminuccia.