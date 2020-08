All'inizio si pensava fosse una bravata, invece è diventata la quotidianità per molti residenti della zona Fravina.

Infatti, è da tempo che gli stessi trovano danni alle proprie auto, come gomme bucate, "incisioni" sulla carrozzeria e parabrezza rotti. Ciò sta portando all'esasperazione molti cittadini che, nonostante le numerose segnalazioni alle autorità preposte, sono lasciate soli in una zona franca dove la legge sembra non esistere per nessuno.

Un nostro lettore ci ha raccontato che: «la nostra zona è abbandonata a se stessa. Ogni mattina ci svegliamo con una "sorpresa" per le nostre auto. Le forze dell'ordine e l'esercito presidiano solo piazza Catuma tralasciando il resto del centro storico. Non ce la facciamo più, chiediamo un intervento del Commissario Straordinario affinché si ponga fine alle tante problematiche che attanagliano la nostra zona che, invece di essere valorizzata, sta diventando un vero e proprio ghetto dove vige la legge del più forte. Chiediamo che intervengano le forze dell'ordine e che ci sia un sistema di videosorveglianza attivo h24 per scovare questi "criminali"».

L'auspicio è che chi di dovere intervenga affinché il centro storico torni a essere il cuore pulsante della città e non un cancro che, di certo, non fa bene né ai residenti né all'intera comunità sempre più isolata dalle altre città che la circondano a causa di questi episodi che la rendono una città poco sicura e quindi poco "appetibile" ai turisti e a chi vorrebbe trascorrere una serata ad Andria.