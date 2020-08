Auto finisce fuori strada sulla Sp231 tra Andria e Corato. Ferito un coratino

Un grave incidente si è verificato alle 14.15 a metà del tratto Andria-Corato della strada provinciale 231, all'altezza della sala ricevimenti Villa Sant'Elia.

Una Fiat Panda è finita fuori strada per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa in un terreno adiacente. L'auto è finita contro un ulivo, spezzandolo.

Il conducente, un coratino di circa 40 anni, era solo in auto e guidava in direzione Andria per recarsi a lavoro. Ferito e in stato confusionale, è stato trasportato all'ospedale di Bari dal 118.

Le indagini sulla dinamica sono affidate ai Carabinieri. Sul posto anche le Guardie Campestri di Corato.