Andria, città di... semafori spenti

La nostra città è stata nelle ultime settimane teatro di brutti incidenti stradali, che hanno causato danni anche gravi a poveri malcapitati: il rispetto del codice della strada non sempre è al primo posto per gli automobilisti (e non solo) andriesi.

A questa considerazione va aggiunta l'analisi di una situazione non proprio "normale": da tempo, ormai, risultano spenti numerosi impianti semaforici, per motivi più o meno conosciuti. Uno di questi è quello che regola il traffico all'incrocio principale del quartiere di San Giuseppe Artigiano, in viale Puglia: va detto che in quel punto sarebbe particolarmente importante il ripristino in vista dell'inizio delle lezioni, considerando che nelle immediate vicinanze si trovano la scuola media "Fermi" e diversi plessi di scuola elementare e dell'infanzia.

Aggiungiamo all'elenco il semaforo tra corso Cavour e via Firenze e quello tra via Barletta e viale Ovidio: incroci molto trafficati, ad alta densità, e parimenti ad alto rischio incidente.

Una situazione che sta arrecando non pochi disagi agli automobilisti, tra sorpassi "pazzi" e "furbetti" che non rispettano le precedenze, e pericolo per l’incolumità dei pedoni. Il ripristino è necessario e urgente, per non dover continuare a riportare episodi di cronaca.