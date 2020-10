incidente in via Castel del Monte Copyright: n.c.

Erano circa le ore 14.45 quando un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'autovettura, una Ford Focus SW, che girava in via dei Gerani.

L'uomo 50enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed ha riportato fratture multiple con prognosi non ancora definita.

Sul posto sono giunti gli agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico.