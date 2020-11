Aggredito infermiere in pronto soccorso, riportate fratture e lesioni multiple

Brutale aggressione ai danni di un infermiere nella sera tra giovedì e venerdì nel pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria.



Autore dell’aggressione il figlio di un paziente: l’uomo avrebbe prima inveito contro un’infermiera per poi scagliarsi contro un altro infermiere che assisteva dei pazienti covid con una testata che ha provocato nel sanitario un trauma cranico con perdita di coscienza, frattura del setto nasale, lesioni multiple al volto che hanno richiesto anche punti di sutura.

Dopo la denuncia, i Carabinieri avrebbero identificato l’autore dell’aggressione.

L’invito è naturalmente a evitare comportamenti violenti, soprattutto nei confronti del personale sanitario, già provato dall’intenso sforzo per contenere i danni dell’epidemia in corso. Il momento è difficile per tutti, bisogna mantenere la calma ed evitare di prendersela proprio con chi sta proteggendo la nostra salute.