La terza edizione del game show musicale, guidata da Michelle Hunziker, porta con sé quest'anno una grande novità: la presenza del nostro concittadino Savio Vurchio tra i 12 concorrenti che si sfidano a suon di musica per entusiasmare il muro umano e i la giuria composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Siamo alla quarta serata ed anche questa sera Savio ci ha tenuti incollati al piccolo schermo con una interpretazione del brano "In alto mare" di Loredana Berte'. Porta a casa l'esibizione con un 85 che gli garantisce l'accesso alla quinta puntata. Lui, che si definisce un inglese fuori, ironizzando sull'idiosincrasia di Renga, ipnotizza le donne della giuria e, sornione, si congeda mantenendo il proprio aplomb.

All togheter now, lettteralmente "tutti insieme ora" non ci resta che continuare a tifare più che mai per Savio anche se, per tutti noi ha già portato a casa la vittoria più grande: donare alla nostra città qualche nota di colore e di buon umore in un periodo in cui l'emergenza sanitaria catalizza gli scroll dei nostri siti nel costante aggiornamento di notizie di cronaca.