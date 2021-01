Un video augurale realizzato dalla Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina”: l’incipit è il suono delle sirene delle ambulanze che ben si sente nelle mattinate a scuola quando l’arrivo in ospedale rappresenta l’unica possibilità di superare la crisi in atto.

E poi le aule e il cortile interno, sempre traboccanti di voci, luoghi in cui crescere insieme e conoscersi come persone condividendo ansie e progetti, provando a sognare e soprattutto impegnandosi in un progetto di vita condiviso. Negli ultimi mesi quelli stessi ambienti semivuoti ma pur sempre connessi in maniera telematica a centinaia di studenti attraverso canali che raggiungono le case di tutti e cercano di continuare a “fare scuola” e, soprattutto, a far sentire vicino anche chi è lontano.

La speranza di rinascita con cui accogliamo il nuovo anno ci rende sempre più consapevoli di quanto, afferma la dirigente Francesca Attimonelli “la scuola sia un bene irrinunciabile per il futuro di tutti noi”.

E pertanto le parole dell’aria “Nessun dorma” della Turandot, interpretate dalla Prof.ssa Angelica Meo, soprano, con l’accompagnamento musicale del Maestro Nicola Basile, riecheggiano sulla Scuola Vaccina e su tutta la città di Andria con l’auspicio di una rinascita condivisa, comunitaria in cui la scuola continuerà ad essere per tutti strumento e spazio di crescita personale e sociale.