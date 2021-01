Una costante innovazione tecnologica ed una efficace didattica digitale come strumenti per andare oltre le metodologie di insegnamento tradizionali sono da tempo punti fermi dell'azione formativa del Lotti-Umberto I di Andria. Ormai da diversi anni nel Tecnico per il Turismo gli alunni utilizzano un Ipad Apple con libri di testo in formato digitale per le loro lezioni e adesso questa opzione è stata estesa anche ad alcune classi del Tecnico Agrario e del Professionale per i Servizi Commerciali. Una scelta che si è rivelata ancor più utile in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando a causa dell'emergenza epidemiologica perché, avendo a disposizione un 'device' molto flessibile e versatile come l’Ipad, i ragazzi che frequentano le classi digitali hanno avvertito meno gli inconvenienti creati inevitabilmente della Didattica a Distanza a causa della mancanza di dispositivi elettronici adeguati.

Proprio per cercare di limitare al massimo questi disagi il Lotti Umberto I, proprio grazie ai fondi comunitari, ha acquistato ben 120 Ipad Apple che in questi giorni ha concesso in comodato d'uso ad altrettanti studenti dei tre indirizzi dell'Istituto che ne avevano necessità. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a un finanziamento europeo PON FSE (prot. N.19146 del 06/07/2020) finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri, e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studenti e studentesse in difficoltà. I dispositivi digitali ed i libri di testo sono stati dati ad alunni che non godono di particolari forme di sostegno e le cui famiglie hanno potuto documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID -19.

La scuola è così venuta in aiuto soprattutto delle fasce più deboli della popolazione scolastica che altrimenti sarebbero state penalizzate dalla didattica a distanza. La distribuzione in comodato d’uso di un numero così considerevole di 'device' e libri di testo consentirà a questi ragazzi di mantenere il contatto con le attività didattiche e alla scuola di combattere la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo.

Un’iniziativa che ben si integra con le dotazioni tecnologiche dell’istituto. Da quest’anno, infatti, ogni aula dei due plessi dell’istituto è dotata di un kit digitale composto da un Ipad, un apple Tv ed uno smart TV che rende possibile gestire i contenuti delle varie discipline in maniera multimediale, sia in presenza che da casa.

Agli studenti delle scuole medie che si iscriveranno alle classi prime del prossimo anno scolastico verrà data analoga opportunità.

Previsti anche i seguenti OPEN DAY:

17/01/2021 OPEN DAY VIRTUALE (h. 10.00-12.00)

24/01/2021 OPEN DAY VIRTUALE (h. 10.00-12.00)