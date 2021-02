Ancora un successo all'orizzonte per l'artista andriese Roberta Gentile: da domani sarà disponibile in Giappone con P-VINE e dal 19 febbraio nel resto del mondo con Splash Blue il nuovo album "Bring it on".

Un album nato in un periodo difficile ma col cuore aperto a raccontare emozioni: e allora la musica viene in soccorso e dà il via a un processo catartico di creazione. Giovanissima, classe '94, ma con talento da vendere e già una lunga serie di riconoscimenti, Roberta si racconta per i nostri lettori.

«Tutto è nato per caso: qualche anno fa mi è arrivata una mail inaspettata dal leader di una band di fama internazionale che conoscevo da bambina. Una mail che penso abbia cambiato il mio modo di vedere, il mio modo di sentire e percepire tutto ciò che mi circonda: Bluey Maunick, leader della band Incognito, mi ha chiesto se avessi voglia di lavorare con lui per la produzione di un album inedito, basato su di me, solo sulla mia voce e sulla mia anima.

Potete immaginare cosa ho provato nel leggere la mia posta in una fredda mattina di febbraio a Milano: ho fissato il soffitto per circa cinque ore senza nemmeno accorgermene, senza riuscire a crederci. In quel periodo era tutto molto buio, (the feeling was so blue): vivere sola a Milano non è semplice, e nel primo periodo è stato davvero traumatico. Sono sempre stata legata alla mia terra e l’ho lasciata per inseguire i miei sogni, come tanti ragazzi fanno, vivevo la fine di un amore e non riuscivo a tirare fuori quel "peso" incredibile, per paura di scoppiare.

Poi è arrivato Bluey, e tutto il "peso" è diventato musica, la mia catarsi. Abbiamo iniziato a scrivere musica via FaceTime, io parlavo a malapena l’inglese, abbastanza per la sopravvivenza direi... ora rido, ma delle volte mi scoppiava solo la testa.

La difficoltà ha raggiunto alti livelli e i momenti duri ci sono stati ogni giorno, perchè quando non riesci a comunicare tutto pesa il doppio, ma la Musica è una lingua universale. Lei salva sempre.

Dopo due mesi ero a Londra, per me era la prima volta in Inghilterra: in uno studio privato, con una delle sessioni ritmiche più forti al mondo, nascevano i miei primi pezzi. Pezzi d’amore, che raccolgono la mia fragilità e diventano la mia forza, ispirati da Donny Hataway, Lauryn Hill, Chet Baker, Amy… è nato il mio mondo.

Dopo altri 3 mesi, mi ritrovo in Giappone in tour per più di 20 concerti con la stessa band, a sognare ad occhi aperti, a sentirmi mancare l’aria e la terra sotto i piedi: l’Asia per me è sempre stata un miraggio.

E mi lascio ispirare per altri nuovi pezzi…

Dopo altri due mesi, una nuova tappa: Thailandia... questa volta si torna a registrare! Uno studio bellissimo e per una settimana è tutto nostro! Ispirati dalla natura, dal calore del sole, dalla forza della terra, nascono altri pezzi, che raccontano del Giappone e della stessa Thailandia.

Sento la forza di tirare fuori tutte le emozioni che nella vita in generale tendo a nascondere e faccio finta che non ci siano. Il mio album è un viaggio dentro di me, mi sono allontanata da casa per riuscire a scoprirmi di nuovo. C’è tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutta la mia intimità, le notti insonni, i pianti, le incertezze, e anche tutta la mia naturalezza, la forza che ho trovato per riuscire a parlarne, condividerle con dei musicisti incredibili e grazie a loro trasformarli in questi frammenti di tempo che rimarranno immortali.

Le mie canzoni, eccole qui per voi. Spero possano arrivare a voi nello stesso punto dove sono nate in me».

NOTE BIOGRAFICHE

Si avvicina al mondo della musica da bambina, studia in varie scuole di musica, presso il conservatorio N. Piccinni di Bari e si diploma in un’accademia di teatro di Milano. Ottiene il diploma della ‘London College of Music’.

Nel 2017 si esibisce all’EXPO-Experience e nella ‘Notte degli Oscar’ di Vanity Fair. Nello stesso anno partecipa ad un programma televisivo in onda su canale 5 ’The Winner Is’, in collaborazione con Radio 105.

Grazie al batterista e polistrumentista italiano Francesco Mendolia, entra in contatto con il leader della Band di fama internazionale Incognito, Bluey Maunick con il quale inizia subito a lavorare per la produzione di un Album inedito, registrato tra Londra, Hackney Studios e Krabi Road Studios in Thailandia.

Roberta debutta nel dicembre 2017 al Blue Note di Tokyo e subito dopo Blue Note Nagoya, Osaka e nel gennaio 2018 al Blue Note Milano, supportata dai Thames River Soul (Francesco Mendolia, Francisco Sales e Francis Hylton) e Matt Cooper, in apertura dei concerti della stessa band (Incognito).

È un disco Soul, che strizza l’occhio al Jazz, con un’orchestra di 20 archi diretta dal maestro Simon Hale, che ha lavorato con artisti come Bjork, Jamiroquai, Sam smith, George Benson e tantissimi altri.

Nel gennaio 2019 arriva al Ronnie Scott’s di Londra, uno dei più importanti Jazz Club del mondo.

Lo scorso dicembre é uscito il suo singolo d'esordio con l’etichetta discografica di Bluey, leader degli Incognito, che anticipa l'uscita del disco. L’8 novembre 2019 esce l’ultimo disco degli Incognito e la traccia n 8 è Absent In Spring di Roberta Gentile, con più di 50mila ascolti in America.

Durante il Lock down mondiale, la Splash Blue (etichetta discografica Londinese dello stesso Bluey) presenta: ‘You’, singolo di Roberta con il quale apre una raccolta fondi per degli ospedali per l’emergenza Covid19.

Lo scorso 6 novembre sono stati pubblicati due pezzi del disco : ‘Play Me’ e una cover di Pino Daniele, ‘Che Male C’è’.

Queste le parole di Bluey Maunick, leader della band, dopo aver ascoltato la performance della cantante andriese: «Roberta è uno dei più importanti pezzi mancanti nel mio sogno musicale e non vedo l’ora di presentarla alla scena mondiale dove è nata per brillare».

