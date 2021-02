"L’Economia e i risvolti economici della fraternità"

Venerdì 26 febbraio alle ore 19,30 terzo e ultimo appuntamento dell’itinerario di formazione sociale e politica per giovani promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria e dal Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, sull’Enciclica Fratelli Tutti. Un’Enciclica che, tra i diversi temi, affronta quelli legati all’economia mondiale in un momento critico come quello attuale. Un’economia globale che lega le persone di tutto il mondo, ma non le tiene vicine responsabilmente. Un sistema economico che privilegia i forti e danneggia i deboli. E sul cambio di paradigma economico che bisogna fare leva, e quindi sull’impegno di tutti, operatori economici, istituzioni, cittadini. Dopo gli spunti proposti dal dott. D’Avino nel secondo appuntamento, sul tema della “migliore politica”, un invito ai giovani ad approfondire i temi della “buona economia” per sfruttare questo tempo triste, e porre le basi di una nuova visione del mondo, della politica, dell’economia, dell’ambiente, delle relazioni, degli ultimi della società.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Cercasi Un Fine, Biblioteca diocesana S. Tommaso d’’Aquino, Azione Cattolica Diocesi di Andria, MEIC Andria e Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.

Nel prossimo appuntamento sulla “ECONOMIA DI FRANCESCO e SUI RISVOLTI ECONOMICI DELLA FRATERNITÀ” sarà collegato Davide Patruno, giovane ingegnere gestionale, e Presidente di “Social Innovators” oltre che Coordinatore regionale di “The Economy of Francesco”.

L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet. Per chi si fosse già iscritto al precedente webinar, non è necessario formalizzare nuovamente l’iscrizione. Per chi, invece, non lo avesse ancora fatto e vuole unirsi al gruppo di lavoro può registrarsi al seguente link https://scopriqui.eu/forumsp per ottenere poi il link di accesso al meeting.