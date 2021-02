L’associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore ricorda Giorgia, nell’anno del suo 18* compleanno, con una serie di eventi uflciali di raccolta fondi a sostegno della ricerca per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

13 anni di un meraviglioso cammino terreno e 5 anni di un cammino celeste fatto di presenza silenziosa e di una fiduciosa testimonianza d’amore.

Giorgia nasce il 27 febbraio 2003, il 30 luglio 2016 dopo un cammino di malattia di 196 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nasce al cielo, aveva 13 anni. Giorgia è stata colpita da Sarcoma di Ewing, un tumore delle ossa che colpisce gli adolescenti nella fase di crescita.

Il 30 ottobre 2016 nasce la sua associazione che da subito si occupa di sostenere il gruppo di ricercatori del Meyer con l’equipe del Dott. Claudio Favre e della Dott.ssa Maura Calvani responsabile del laboratorio di ricerca per lo studio del Sarcoma di Ewing, neuroblastoma e leucemie infantili.



In questo anno, in cui ricorre il suo 18° compleanno, nel laboratorio creativo dell’associazione, con mamma Carla, soci e volontari hanno realizzato 30 bambole di pezza in edizione limitata, confezionate in un cestino di tessuto jeans ed una bellissima sacca di tela naturale, tutti materiali di riciclo.



«Ogni anno abbiamo ricordato Giorgia per il suo compleanno con eventi artistici che hanno visto coinvolti musicisti, pittori, artisti di strada» ci racconta Giuseppe il babbo di Giorgia.

«La differenza vera la fanno sempre le buone idee per questo abbiamo coinvolto diversi artisti di fama nazionale e internazionale. Francesco Poroli (1975) è nato e vive a Milano, dove lavora come illustratore e art director freelance.

Illustratore gentile, ha pubblicato su testate quali The New York Times Magazine, Wired, GQ, Il Sole24 Ore, La Repubblica e Style Corriere della Sera. Ha inoltre lavorato per clienti come Google, adidas, NBA, Red Bull, McDonald’s, Unicredit, Illy.

I suoi lavori sono stati esposti in collettive a Milano, Vicenza, Roma, New York e Londra e sono stati premiati da SOI – Society of Illustrators New York e SPD – The Society of Publication Designers.

È membro del Consiglio Artistico di Associazione Illustri dalla sua fondazione.

Francesco Poroli ha realizzato per l’associazione Giorgia Lomuscio una illustrazione con cui saranno prodotte delle bottiglie di olio extravergine d’oliva. Sarà il modo per raccogliere fondi e aiutare la ricerca.



Olimpia Zagnoli è nata a Reggio Emilia nel 1984. Vive e lavora a Milano. Illustratrice eclettica e positiva.

Come illustratrice collabora con importanti giornali e riviste a livello internazionale, tra i quali The New Yorker, The Guardian, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde, Marie Claire, Vanity Fair, Internazionale e La Repubblica.

Ha disegnato copertine per Chronicle Books, Feltrinelli, Penguin Books, Salani e Taschen e illustrato libri per ragazzi e per l’infanzia. Tra le numerose mostre collettive a cui è stata invitata, segnaliamo nel 2016 Una Storia Americana.

Two Italian illustrators in New York e nello stesso anno Cover Revolution! Gli illustratori e il nuovo volto dell’editoria italiana entrambe all’Istituto italiano di cultura di New York.



Tra le mostre personali: nel 2018, Cuore di panna, HVW8, Los Angeles, nel 2017 How to eat spaghetti like a lady, Antonio Colombo Arte Contemporanea, 2016 La Grande Estate, Mutty, Castiglione delle Stiviere (MN), nel 2015 Cinetica Zagnoli Elettrica alla 121+ di Milano e OzaZoo alla galleria Zoo di Bologna, nel 2014 Parco Zagnoli alla galleria Nina Sagt, Düsseldorf (Germania), nel 2013 Aflche, organizzata da Spazio Tapirulan, Cremona. Ha realizzato illustrazioni per Elizabeth Arden, Uniqlo, Tempo, Illy, Barilla.

È stata chiamata a collaborare con importanti brand del mondo della moda.

Olimpia Zagnoli ha realizzato per l’associazione Giorgia Lomuscio una illustrazione che servirà a produrre dei foulards. Sarà il modo per raccogliere fondi e aiutare la ricerca.



Dino Sambiasi nasce a Brindisi nel 1968 dove vive e lavora. Il suo percorso artistico comincia nei primi anni Novanta.

La sua pittura esprime moltitudini, apparentemente anonime, di uomi e donne colorati. Figurine, diresti, volutamente minuscole, di una rappresentazione emblematica.

La vita, o quello che oggi è la vita, di molti, troppi, tanti. Sicuramente dei più. Nel singolare universo pittorico di Dino Sambiasi convergono questi e altri possibili rispecchiamenti. Il nostro stesso incerto vagare fra le folle variegate, individui dai comportamenti omologati (avrebbe detto Pasolini), una natura umana sempre più somigliante nei difetti, anzichè nei pregi. Sambiasi costruisce storie verosimili inventando tipologie di soggetti che rimangono indelebilibi nella mente. Sambiasi osserva, approfondisce e infine trasfigura il veduto in una sinfonia di acuti cromatici. Prende intanto consistenza, nelle sue opere, un curioso teatro, dove a contare, finalmente, non sono più i protagonisti, ma le comparse. Per di più sconosciute.

Mostre personali: 1994 Santa Maria di Leuca, 1996 Spazio aperto all’arte Fiera di Bari, 2003 Galleria Tempo&arte Andria, 2006 Galleria Corallo Bari,

2008 Galleria Venezia Pirmassen Stoccarda, 2011 Galleria Frida Arte Bari, 2013 Galleria Overkikaren Stoccolma, 2016 Galleria d’arte Ravello Gruppo Petit Prince, 2017 Galleria Studio 52 Altamura. Mostre collettive: 2001 Artefiera Padova Galleria Artestruttura, 2003 Monastero Santa Croce, 2004 Artefiera Forlì Galleria Immagine, 2005 Artefiera Padova Galleria Tempo&Arte,

2007 Polimateria Rassegna Arte Milano Entroterra, 2011 Arte Genova, 2015 Galleria Romano Gallipoli, 2017 Premio Ermanno Orler.



Dino Sambiasi sostiene da qualche anno l’associazione Giorgia Lomuscio. Per questo anno speciale che ricorda il 18° compleanno di Giorgia farà dono di una tela dalla quale saranno riprodotte delle litografie numerate. Sarà il modo per raccogliere fondi e aiutare la ricerca.

Buon compleanno Giorgia da parte di coloro che ti hanno conosciuta e di tutti coloro che continuano a conoscerto oggi, a scoprire la tua grande forza vitale che supera ogni barriera fisica e mentale, insegnando a noi tutti che dove c'è amore, c'è sempre vita infinita.