Il progetto “Tata” al via anche nella sede di Andria

Il progetto “Tata”, già avviato dal CPIA BAT presso la propria succursale di Trani, è da oggi attivo anche nella sede centrale di Andria: ne dà annuncio, con soddisfazione, il dirigente scolastico Paolo Farina: «Sento il dovere di ringraziare il Comune di Andria che ha mostrato fattiva sensibilità alle esigenze delle mamme che frequentano i corsi pomeridiani del CPIA BAT. Grazie al progetto Tata, il Comune mette a disposizione della nostra scuola tre tirocinanti babysitter, selezionate tra i percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di dignità.

Le mamme – prosegue Farina - potranno così venire a scuola con i loro figli e affidarli in mani sicure, dedicandosi a loro volta a coltivare serenamente il proprio diritto allo studio.

Ringrazio sentitamente – conclude Farina – il sindaco Giovanna Bruno, l’ass. ai servizi sociali Dora Conversano, il dirigente Ottavia Matera e tutto lo staff del settore welfare del Comune di Andria. Non è mai troppo tardi per attendere alla propria formazione ed è compito della scuola pubblica, in sinergia con gli Enti Locali e in rete con altri soggetti del territorio, garantire i servizi necessari a rendere il diritto all’istruzione sempre più accessibile a tutti».

Il CPIA BAT è il Centro Provinciale dell’Istruzione per gli Adulti della sesta provincia pugliese. È una scuola pubblica e offre un servizio gratuito. Posso frequentare il CPIA BAT quanti necessitano di corsi di alfabetizzazione, di licenza media, del primo biennio della scuola superiore (indispensabile per assolvere alla scuola dell’obbligo).

Il CPIA BAT è altresì a capo di una rete di servizio territoriale con scuola secondario di secondo grado della provincia ove i corsisti possono conseguire qualifiche professionali e diploma di scuola superiore. Info: 0883246541; bamm301007@istruzione.it