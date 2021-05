Il parco Celeste: un sogno che si avvera

Giovedì 6 maggio 2021, alle ore 11.00 presso la scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” in via Castellana Grotte nel rione San Valentino si inaugura –nel pieno rispetto delle norme anti- Covid- il parco Celeste per i piccoli dai tre ai sei anni.

Il Progetto nasce nel dicembre 2018 quando nel Consiglio di Istituto si lanciò l’idea di realizzare un parco giochi per i bambini del quartiere: l’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” di Andria, in collaborazione con la Parrocchia di San Riccardo, organizzò un concerto natalizio con i piccoli coristi della scuola finalizzato alla raccolta fondi. Il contributo raccolto ammontava a € 1.180,00, un decimo della somma realmente occorrente per la realizzazione del Parco, ma un segnale forte per la gente del quartiere: ogni famiglia risulta così proprietaria di un piccolo pezzo di parco e ha tutto l’interesse a custodirlo e a proteggerlo da atti di vandalismo. Nei tre anni successivi, la scuola ha incrementato le risorse nella scheda finanziaria del progetto fino a disporre infine della somma sufficiente a realizzare il Parco Celeste, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica per rafforzare negli abitanti il senso dell’appartenenza e del rispetto del bene comune e lasciare un segno tangibile nel territorio.

«Il Parco - commenta Celestina Martinelli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Imbriani- Salvemini - richiama l’idea di gioco, di serenità, di sorriso, di spensieratezza, di movimento, di compagnia, proprio quelle sfaccettature della vita che ultimamente ci sono mancate. Tutti i bambini del popoloso quartiere trascorrono i tre anni della scuola dell’infanzia in questa struttura e avranno modo di fruire dei giochi sotto la diretta vigilanza del personale docente. Si vuole lanciare alle nuove generazioni e alle loro famiglie un preciso messaggio: l’auspicio di un rinnovato impegno, sin dai primi anni di vita, a condurre una vita improntata allo stupore per le meraviglie del creato, alla semplicità, al rispetto dell’ambiente, alla riscoperta del valore dell’amicizia e del senso civico».