Nino Buonocore, cantautore e compositore raffinato, torna nella città federiciana, domenica 25 luglio ’21, alle ore 21, presso l’oratorio Sant’Agostino, accompagnato da Antonio Fresa al piano, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Il concerto live è organizzato dall’associazione “Jazz In”.

Numerose le hit entrate nelle top ten delle classifiche italiane che portano la sua firma. Indimenticabili sono i suoi brani: Scrivimi, Rosanna, Il Mandoro, solo per citarne alcune. Numerose le collaborazioni con artisti internazionali ed una carriera che negli ultimi decenni è andata via via affinandosi verso sonorità jazz e swing.

È proprio nell’ultimo suo lavoro “Segnali di umana presenza” (Hydra music, 2013) che Buonocore decide di espandere la sua arte ai cinque continenti, cantando i brani anche in inglese, francese, portoghese e spagnolo. Un Nino Buonocore più “diretto” che racconta l’uomo ed i suoi scenari, con la stessa naturalezza e leggerezza, con gli incroci “enigmistici” tra testa e cuore. In un mondo che “allinea e informatizza” i messaggi e i pensieri, è “amare che rimane complicato” e così abbiamo bisogno di “alfabetizzare”, di “curare la dislessia dei nostri sentimenti”: in senso più ampio, l’esigenza di comunicare veramente e di rispettare il prossimo. Nino Buonocore si conferma dunque un artista profondo, sensibile e soprattutto elegante. Un cantautore unico ed inimitabile proprio come la sua voce che promette un concerto indimenticabile in una serata di luglio nella città di Andria, all’aperto, in uno spazio in cui ci sarà il rigoroso rispetto delle norme anti-contagio e in cui le note librate nell’aria saranno coccole per chi vorrà ascoltarle.

È possibile prenotare la partecipazione al 338.7212416