È stato consegnato a Lynn Johnson, fotografa di fama internazionale del National Geographic, il premio “Phlight Photo Awards”, alla sua prima edizione. Il riconoscimento è stato conferito negli interni del maniero federiciano, che meglio rappresenta in Andria il connubio tra arte e società. La neonata premiazione è stata decisa in merito al progetto fotografico “Water Warriors”, il cui obiettivo è stato raccontare le difficoltà idriche presenti in Africa, Tanzania, Etiopia, luoghi in cui l’acqua, più che un’abitudine, è un miracolo.

L’incontro e la seguente consegna sono stati preceduti e accompagnati da Francesco Merra, presidente dell'ass."Tutt’altro" e colonna portante del progetto fotografico appena partito. «Il nostro obiettivo è quello di costruire, attraverso le varie donazioni che riceveremo con i nostri propositi, un pozzo in Etiopia. Con i bambini e ragazzi di Tutt’altro siamo riusciti a realizzare un tetto con ben 25mila lattine, recuperate grazie alla collaborazione delle attività locali. Da qui l’esigenza sempre più importante di fare qualcosa di attivo, per ricordare ai nostri giovanissimi che ciò che noi diamo per scontato, in un’altra parte del mondo non lo è. Il concept stesso del progetto è: "io appartengo al mondo e il mondo appartiene a me". I giovani della mia associazione sono come miei figli, e mi sento in dovere di insegnare loro ad aiutare chi ne ha più bisogno. Se non si è consapevoli di quello che si ha, si può anche avere tutto, ma in realtà non si ha niente».

Il progetto fotografico nasce insieme all’intenzione di viaggiare per il mondo, visitando posti in cui vi sono problematiche ambientali, sociali e umane. Ogni viaggio è sugellato dalla scelta di piantare un albero autoctono, per lasciare un’impronta e una promessa del proprio aiuto.

Durante l’evento è stato presentato il laboratorio fotografico di Lynn Johnson, con la proiezione delle sue foto e delle storie da lei raccontate attraverso gli scatti. Tanto è stato l’entusiasmo della cittadinanza, espresso dalla sindaca Giovanna Bruno e dalla direttrice del Castel del Monte Elena Saponaro. Lo stesso apprezzamento è stato rivolto dalla fotografa americana, complimentatasi per la nostra città “al femminile” e pronunciando un discorso di forte rilevanza sull’impatto e sul ruolo della donna, spesso ancora bistrattato, ma fondamentale per un veritiero sviluppo sociale ed economico.

Le fotografie hanno percorso diversi racconti di sofferenza, in luoghi dimenticati dove si lotta per avere acqua a sufficienza per sopravvivere. Diventa dunque essenziale dare una mano, e costruire un pozzo in Etiopia è un'idea funzionale, oltre che un messaggio di speranza e rinascita. Simbolica sarà la scelta del nome: il pozzo sarà infatti intitolato a Giorgia Lomuscio, il cui attivismo e la sensibilità mostrati durante la sua esperienza a Tutt’altro hanno lasciato un ricordo ancora oggi ben evidente. Presente anche Giuseppe Lomuscio, padre di Giorgia e presidente dell’ass. “Giorgia Lomuscio - Tutto per Amore” , che ha speso parole di apprezzamento e di stima nei confronti del lavoro di Francesco Merra e dei suoi collaboratori: «Giorgia è sempre stata una di loro, un’attivista che sin da piccola voleva cambiare il mondo e aiutarlo a crescere: da un lato il continuo lavoro di ricerca e dall’altro attività come queste sono fondamentali per sensibilizzare e per aiutare a vivere in un mondo migliore».

Un momento culturale di condivisione imprescindibile in un periodo storico dove sempre più persone diventano vittime indifese e abbandonate a se stesse.