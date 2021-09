Il Meic di Andria, insieme ad altre associazioni diocesane, incontra Marcello Colopi, sociologo cerignolano, da più di trent'anni impegnato nel sociale, che presenterà il suo libro Controra - storie di carcere, di droga, di mafia e di speranza (Nicorelli Editore)

Il suo libro, attraverso la storia di ragazzi prima e adulti poi, che hanno vissuto e vivono situazioni di delinquenza e di marginalità, guarda dal di dentro un fenomeno, quello criminale nel nostro territorio, che spesso ignoriamo o ci rifiutiamo di capire. Un resoconto sociologico e insieme umanissimo che oltre a descrivere il dramma, riesce a tracciare percorsi di speranza e di rinascita. Più racconti introdotti dall’allestimento del contesto storico, sociale, culturale. Non ci sono risposte in questo libro, ma passione sì. È il filo conduttore che lega autore e protagonisti, è il trait d’union tra racconto e indagine, tra vissuti individuali e realtà macroscopiche. In questo libro si percepisce la dedizione, la volontà di giustizia, l’imprudenza dell’animo e la fredda razionalità che caratterizzano l’autore che con questo libro propone un resoconto, recondito e privato, ma al contempo rilevante, di uno spaccato di vita criminale – e non solo – che troppo spesso, noi tutti, stentiamo a guardare.

L'evento, alla presenza di Marcello Copoli, si terrà questa sera alle ore 19.30 presso la biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino.

Per accedere all'iniziativa è necessario esibire il greenpass.