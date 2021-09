In questi giorni di ampio e vivace dibattito sulla festa Patronale e sui relativi risvolti (anche di carattere economico che rivestono le attività collaterali dal luna park alle “bancarelle”), segnalo un piccolo episodio riguardante Piazza Duomo. Si tratta di un “micro” atto vandalico, ma non per questo meno significativo, che nessuno degli amanti attenti, sensibili quanto loquaci del nostro Centro Storico ha segnalato.

Ebbene, in piazza Duomo, l’unico elemento che ricordava la presenza della Chiesa e dello splendido Convento delle Benedettine (demolito negli anni ’40) era un pannello posizionato sul prospetto del Mercato, con immagini della Chiesa demolita, dei suoi altari con la relativa descrizione, realizzato dalla scuola Cafaro su iniziativa della allora preside Maria Alicino.

Per comprendere la ricchezza artistica della Chiesa, si pensi che l’Altare maggiore della Madonna dei Miracoli è proprio quello della Chiesa delle Benedettine, per non parlare di altre opere fortunatamente scampate alla demolizione della Chiesa come l’icona duecentesca della Madonna d’Andria, esposta presso il Museo Diocesano.

Il pannello illustrativo è stato in parte distrutto, forse prima da una innocente pallonata e poi dalla totale indifferenza e incuria; il pannello, già danneggiato da tempo, ora risulta illeggibile, sembra bruciato…privando così i cittadini e i numerosi turisti di un riferimento alla storia della nostra Piazza Duomo.

E’ una storia che purtroppo si ripete, dopo la svastica sul Campanile, il degrado delle aiuole (basti guardare le immagini), la vandalizzazione della panchine, contribuendo ad uno stato di abbandono generale.

Ma cosa c’entra con le attività economiche e la festa patronale? Ebbene, anche da giovane studente di Economia, posso con sicurezza affermare che i Beni culturali, fondamentale strumento e obiettivo dei processi turistici, si rivelano un potente motore di sviluppo socio-economico, capaci di potenziare e attivare filiere di beni (alberghi, negozi, ecc.) e servizi caratterizzati da originali condizioni di attrazione. Si configurano come agenti di vantaggio competitivo, non tanto per la loro capacità di produrre direttamente reddito quanto per le esternalità positive in grado di attivare, con macroscopiche e talvolta inaspettate ricadute economico-finanziarie ed occupazionali, interconnesse con il circuito virtuoso innescato nei diversi settori produttivi.

In definitiva vittima di questi atti e dell’incuria che ne deriva sono anche le attività economiche che si vogliono genericamente salvaguardare. Voglio concludere considerando i dati del Ministero dei Beni Culturali da cui risulta che Castel del Monte è visitato mediamente da più di 200.000 persone all’anno. Basterebbe attirarne anche solo il 10% per avere 20.000 turisti/consumatori all’anno nella nostra antica e prestigiosa Città Ducale. Ma la città deve essere pulita, accogliente, custodita dai suoi cittadini per ospitare i visitatori dei nostri monumenti, che sono la Cattedrale con le Tombe delle mogli di Federico (care ai turisti tedeschi), il nostro Museo Diocesano, il magnifico portale di Sant’Agostino … e potremmo continuare … fino al prossimo atto vandalico che speriamo non si verifichi più.