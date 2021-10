Anche l'i.c. Jannuzzi-Di Donna celebra la "Giornata Nazionale del Dono"

In occasione della Giornata Nazionale del Dono, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna” organizza una due giorni dedicata alla pratica del dono, una esperienza da vivere con gli altri e per gli altri.

La mattinata del 4 ottobre vedrà protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, impegnati in una giocosa gara di disegno, per comunicare il tema del dono con le rappresentazioni più creative, e festeggiare così tutti insieme il “Dono-Day”.

Il giorno dopo, i disegni che avranno dipinto meglio tutti i colori della generosità saranno donati alla Associazione “Scuola è Vita” che, con sentimento di gratitudine, premierà la fantasia degli autori dei piccoli capolavori. La associazione andriese, inoltre, che nei giorni scorsi ha partecipato alla iniziativa benefica di Coop Alleanza 3.0 “Dona la spesa per la scuola”, metterà a disposizione dell’Istituto tutto il materiale scolastico raccolto, a favore delle famiglie più bisognose, nella consapevolezza condivisa che la scuola deve sempre essere uguale per tutti. Lo scambio dei doni avverrà martedì 5 ottobre, alle ore 10, presso la sede dell’Istituto in via Gondar n. 7, alla presenza di una rappresentanza di studenti e docenti, nel pieno rispetto di ogni normativa anti-covid. Interverranno la dirigente scolastica Lilla Bruno e il presidente della associazione Pietro Lamorte.