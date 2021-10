Presentata questa mattina a Palazzo di città la mostra Imago - tra metamorfosi, mito è metafora.

La mostra internazionale di arte contemporanea si terrà dal 12 al 22 ottobre, presso il museo Diocesano di via de Anellis 48, ad Andria. L'evento artistico e culturale è promosso dall'istituto Colasanto nell'ambito del Piano Triennale dell'offerta formativa ed è patrocinato dal comune di Andria e dagli assessorati alla Bellezza e alla Persona.

«La Mostra internazionale è un'occasione di confronto e di incontro per alcuni dei più interessanti artisti contemporanei italiani ed esteri, le cui opere verranno esposte gratuitamente per un periodo di 11 giorni, allo scopo di stimolare, anche presso il pubblico dei non addetti ai lavori, una riflessione sulle problematiche di carattere estetico e socio-culturale» - commenta il professor Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico del Colasanto e critico d'arte con all'attivo la realizzazione di cinque importanti collettive. Lo stesso, è curatore, direttore artistico ed estensore del catalogo, che quest'anno sarà tradotto in inglese, a cura della professoressa Fabiola Forina.

Entusiasmo e gratitudine nei confronti dell'eccellente macchina organizzativa capitanata dal dirigente scolastico Strazzeri, è stata espressa dei rappresentanti istituzionali, in primis dalla Sindaca Bruno che si è complimentata anche con i ragazzi presenti alla conferenza stampa.

In esposizione opere di artisti provenienti non solo dall'Italia ma anche da Spagna, Francia, Turchia, Canada, India, Germania e Taiwan.

Il progetto grafico è stato curato dal prof. Ruggero lacerenza. Responsabile dell'allestimento e la prof.ssa Paola Nanni. Importante sarà la partecipazione, come guide e animatori socio-culturali, di alcune studentesse e studenti degli indirizzi Liceo Artistico, Promozione Commerciale e Pubblicitaria, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto Colasanto, per i quali questa esperienza sarà molto importante dal punto di vista culturale e professionale.

La visita alla mostra non prevede il pagamento di un tiket d'ingresso. La mattina la mostra sara visitabile anche dagli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondaria di primo e secondo grado.

Nello stesso periodo, presso il Chiostro di San Francesco, saranno esposte anche le opere degli allievi del liceo artistico realizzate appositamente per l'evento.