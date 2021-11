Il 3° circolo “Cotugno” diventa “scuola del sorriso”

Quest’anno gli alunni delle classi prime del 3° circolo "Cotugno" hanno ricevuto un’accoglienza insolita.

«Lo scrittore Marco Zanchi - spiegano le insegnanti delle classi prime - ha intrattenuto i bambini parlando del suo alfabetiere speciale, un contenitore in cui per ogni lettera dell’alfabeto si racconta una storia, proprio per catturare la loro attenzione, divertendoli.



Alcuni personaggi di queste storie sono degli antieroi, personaggi che nell’immaginario infantile sono cattivi e fanno paura. Le storie servono, oltre che per imparare in modo giocoso l’alfabeto, ad esorcizzare in qualche modo queste paure, ridicolizzando questi protagonisti.



L’autore ha inscenato alcune situazioni, indossando le maschere di alcuni personaggi, come la strega, il lupo, e ha coinvolto i bambini in giochi molto divertenti. Risultato? La nostra scuola è diventata “La scuola del sorriso”».