Al “Gino Strada” certificato di eccellenza in coding literacy

Il CPIA BAT Gino Strada ha ricevuto il certificato di eccellenza per aver completato con successo la “EU Code Week 4 All 2021 Challenge”.

La Europe CodeWeek, introdotta nel 2013 per favorire la diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding, quest’anno si è svolta in tutta Europa dal 9 al 24 ottobre 2021 e ha rappresentato l’edizione di maggior successo in assoluto, con oltre 78000 eventi realizzati.

CodeWeek è una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali, celebrando la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione, avvalendosi della programmazione e di altre attività tecnologiche.

Aderendo alla rete dell’Équipe Formativa Territoriale Puglia, il CPIA “Gino Strada” ha partecipato alla CodeWeek 2021 attraverso la realizzazione di attività unplugged, ovvero senza l’utilizzo di strumentazione digitale; le proposte didattiche sono state rivolte agli studenti del primo livello (scuola media per adulti), oltre che agli iscritti ai corsi di alfabetizzazione (scuola primaria per gli adulti), con il duplice scopo di favorire l'apprendimento della lingua italiana e introdurre la programmazione in modo divertente e coinvolgente.

Maggiori informazioni sull’edizione appena conclusa sono reperibili sul sito ufficiale Shaping Europe’s digital future dell’Unione Europea, all’indirizzo seguente:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-breaks-record-number-activities-2021-78000-events