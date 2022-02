Pioggia di progetti Pon al 3° circolo “Cotugno”, ricca offerta didattica per studenti e genitori

L’offerta formativa del 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” si arricchisce con i progetti PON “La scuola non si ferma… ti potenzia” e “Scuola al Centro”. Il primo articolato in percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e all’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19. Il secondo di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico.

Il progetto dal titolo “La scuola non si ferma… ti potenzia” che vedrà il coinvolgimento di intere classi della scuola primaria è composto di 19 moduli da 30 ore ciascuno, così suddivisi:

- Libriamo con passione 1 e 2 (rivolto alle classi prime)

- Learning by doing 1,2,3,4,5,6,7 (rivolto alle classi quinte e ad una classe quarta)

I percorsi didattici messi in atto sono attinenti allo sviluppo delle potenzialità comunicative per promuovere nei ragazzi un approccio motivante allo studio della lingua italiana e straniera.

- Matematicamente…tra razionalità e fantasia 1 e 2 (rivolto alle classi quarte)

- Sperimentandoci scienziati 1 e 2 (rivolto alle classi quarte)

- Coding…mania 1 e 2 (coinvolta una classe prima ed una classe terza)

La scuola si prefigge l’obiettivo di implementare competenze progettuali, di sperimentazione e di problem solving, negoziazione, costruzione di significati interindividuali e disviluppo del pensiero computazionale.

- GIOCO, MI DIVERTO E IMPARO…IN MOVIMENTO 1 E 2 (coinvolta una classe seconda ed una classe terza)

- TUTTI IN SCENA (coinvolta una classe terza)

L’ambiente scolastico diventa protagonista del percorso di crescita dei suoi alunni, anche attraverso la promozione di attività che favoriscono la socializzazione, il rispetto delle regole, l’orientamento e la gestione dello spazio.

- PROTAGONISTI IN CITTÀ (coinvolta una classe terza)

La nostra scuola si pone l’obiettivo di essere una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi il rispetto e la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno, in piena sinergia con le tematiche dell’Agenda 2030.

Il progetto “Scuola al Centro”: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, Sottoazione 10.1.1A. è composto da 7 moduli rivolti alle classi di scuola primaria ed un modulo che coinvolgerà i genitori, tutti da 30 ore ciascuno, sono così suddivisi:

- AGGIUNGI UN POSTO A TEATRO 1 E 2 e CHEMUSICA… BAMBINI 1 E 2 (entrambi rivolti alle classi seconde)

- L’ECONOMIA…MI CAMBIA LA VITA (coinvolta una classe terza)

- CREATIVA…MENTE 1 E 2 (rivolto alle classi prime)

- GENITORI…IN CORSO (rivolto ai genitori)

Tutti i moduli rispecchiano l’identità del 3° Circolo “Riccardo Cotugno” che, oltre ad essere una scuola accogliente ed attuale, è anche una scuola aperta alla sperimentazione e innovazione didattica. Una comunità attiva aperta al territorio, in grado di sviluppare ed aumentare l’interazione costante con le famiglie.