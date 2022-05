Anno di Volontariato Sociale “Invitati per Servire – alla scuola di Etty Hillesum”

“Proprio ai giovani vorrei che si prestasse attenzione. Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire. Non sono l’avvenire, sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire” (Papa Francesco).

L’Anno di Volontariato Sociale “Invitati per Servire” 2022 - 2023 si appresta alla sua quindicesima edizione!

In questo nuovo anno il progetto è associato alla figura di Etty Hillesum, morta ad Auschwitz nel novembre 1943, sceglie di confrontarsi con il dolore proprio e altrui, facendosi testimone delle miserie e delle ricchezze dell’esperienza del campo di concentramento. Una scelta di resistenza esistenziale di fronte agli orrori del suo tempo, oltre l’odio, alla ricerca di un senso “altro” di sé e della relazione con gli altri.

La Caritas Diocesana invita i giovani di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, con età compresa tra i 16 (classe 2006) e 25 anni (classe 1997) a partecipare a questo progetto, fatto su misura per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato. L’esperienza è aperta anche a ragazzi di cittadinanza o di origine non italiana.

Un’opportunità che ha come obiettivo sia la crescita individuale, attraverso il mettersi a sevizio dei deboli e degli esclusi, sia la crescita comunitaria, attraverso la formazione di giovani che stanno vicino al prossimo e agli ultimi, senza lasciare indietro nessuno.

La Caritas Diocesana di Andria promuove il volontariato tra i giovani per orientarli alla cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità, e accompagnarli verso scelte più impegnative attraverso la formazione, la promozione, la vita comunitaria, i campi lavoro e il servizio.

Donare del tempo a chi? I protagonisti sono i minori e gli adulti in situazioni di disagio, i disabili, gli anziani, e attraverso il commercio equo e solidale, i paesi in via di sviluppo in riscatto dei propri diritti.

La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita. Ai ragazzi saranno concessi bonus quali: gadget, libri, crediti formativi per le Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L’AVS è propedeutico al Servizio Civile Universale.

Le adesioni saranno raccolte entro il 28 maggio 2022, inviando un messaggio whatsapp al numero 3296468759 per richiedere il link.

Per ulteriori informazioni si può seguire la pagina Facebook o Instagram : Caritas diocesana di Andria, oppure visitare il sito www.caritasandria.it