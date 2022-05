L’I.C. Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria anche quest’anno come da tradizione ha partecipato al Concorso “Giovanni Paolo II”, organizzato dall’omonima associazione con sede a Bisceglie, realizzando un cortometraggio dal titolo “Raccontami un sogno” ispirato per l’occasione ad una figura di spicco della nostra città. Protagonisti sono stati gli alunni della Scuola Primaria dell’I.C. che hanno conquistato il secondo premio del concorso che aveva come tema quest’anno: “Giovani Realizzatori di Sogni e Costruttori di Relazioni nella grande Famiglia Umana” e sono stati premiati in occasione della serata del 15 maggio tenutasi nella Concattedrale di Bisceglie.

In continuità con lo spirito del concorso l’associazione Giovanni Paolo II organizza per oggi 23 maggio, alle ore 19.00, nell’auditorium dell’I.C. Jannuzzi Di Donna, all’interno del plesso Aldo Moro una serata di raccolta fondi per le popolazioni ucraine che vedrà protagonisti gli “Artisti Uniti per la Solidarietà”. Prima dell’evento canoro verrà proiettato il cortometraggio realizzato dagli alunni della primaria premiato dall’Associazione “Giovanni Paolo II”.

Il percorso relativo al concorso si concluderà martedì 31 maggio presso il plesso A. Moro con una serata che inizierà con l’inaugurazione della Biblioteca all’aperto e la benedizione del busto del Santo Padre, donato alla scuola dall’associazione ; seguirà la trasposizione teatrale del corto “Raccontami un sogno” che vede ancora una volta protagonisti gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria,preparati dal Professor Giuseppe Francavilla e da un team di docenti. La rappresentazione teatrale sarà dedicata alla memoria del Dottor Vincenzo Bruno. Al termine verrà consegnato un premio a tre alunni della nostra scuola che si sono distinti per doti di umanità, correttezza e disponibilità.

L’evento si concluderà con la consegna alla famiglia di un libro a fumetti, relativo alla rappresentazione teatrale,realizzato dall’ insegnante Mariagrazia Caputo docente di Scuola Primaria. Alla serata interverranno diverse personalità tra cui il colonnello Luca Carbonetti nono reggimento fanteria dell'Esercito; Don Giuseppe Abbascià padre spirituale associazione Giovanni Paolo II; Sua ecc.za mons Leonardo D Ascenzo vescovo della Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie e Arcivescovo diocesano della associazione Giovanni Paolo II; il prof. MicheleIndellicato, professore ordinario dell'Università degli studi di Bari.

Nella galleria alcune foto della serata di premiazione del 15 maggio nella concattedrale di Bisceglie, la locandina dell’evento del 23 maggio e quella dell'evento del 31 maggio.