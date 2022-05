In occasione della giornata mondiale delle api i bambini della scuola dell'infanzia dell’istituto comprensivo “Verdi Cafaro” hanno eseguito un laboratorio didattico alla scoperta degli impollinatori

«Le tematiche ambientali rientrano nella progettazione annuale della nostra scuola dell'infanzia, vista la situazione preoccupante che ci affligge - commenta la referente della scuola dell'infanzia M. Carella, Mariella Caputo-. Abbiamo già intrapreso diverse azioni per cercare di arginare queste problematiche passando dall'azione educativo-didattica, abbiamo puntato all'interiorizzazione di comportamenti virtuosi attenti alla tutela ambientale e al favorimento della sensibilità. Parlare ai bambini di ambiente, biodiversità ed ecosistemi non è così difficile. Sono venute in nostro aiuto due brave apicultrici Simona Porro e Vanessa d'Amore e l'associazione internazionale di promozione sociale Slow Food condotta Castel del Monte che ha coordinato l’iniziativa, per spiegare l'importanza di questi meravigliosi insetti.

Far conoscere ai bambini le api è fondamentale per promuovere la loro tutela, quella dell'ambiente e della biodiversità. Dare ai bambini gli strumenti per conoscere e rispettare questi importanti impollinatori è cruciale per porre le basi di un futuro migliore».