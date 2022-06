Gli studenti della classe 2^A del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria, in occasione della Festa della Repubblica, hanno realizzato un cortometraggio dal titolo “Testimoni di legalità attiva”.

Coadiuvati dalla prof. Rossella Riccarda Cannone, docente di Diritto, e supportati dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicoletta Ruggiero, hanno ripercorso la storia di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, barbaramente ucciso il 31 marzo 1995, per aver denunciato il sistema e la rete di relazioni mafiose, alla base di una certa imprenditoria spregiudicata.

«Studio e narrazione della vicenda - commenta la docente -, ricerca di foto storiche, rappresentazione dei personaggi, hanno permesso agli studenti di comprendere l’importanza dei valori di giustizia e di libertà, da difendere sempre con la partecipazione attiva alla vita sociale.

Conoscere queste importanti figure che hanno segnato la storia del nostro territorio durante il Novecento, è fondamentale per avviare importanti percorsi di crescita e sviluppare passione civica.

I giovani spesso sperimentano un crescente vuoto e faticano a cogliere il nesso tra i valori costituzionali e la pratica quotidiana dei loro diritti e doveri.

Solo uno studio approfondito della nostra Carta Costituzionale e delle Istituzioni della nostra Repubblica, colmerà questo divario e costruirà i cittadini del domani.

La Costituzione sarà sempre al loro fianco, come faro illuminante, come istanza da realizzare, come futuro da costruire.

Senza alcuna paura, praticate e chiedete il rispetto dei principi e dei valori della nostra Costituzione.

Buona Festa della Repubblica!»