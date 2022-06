Con un cuore sempre giovane: la comunità parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in festa

La festa parrocchiale è crescita della vita comunitaria della parrocchia, a livello religioso, culturale e sociale.

Questo il fil rouge che tiene insieme le iniziative promosse in occasione della Festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

«Si partirà sabato, 18 giugno, all'alba, per una passeggiata ecologica di comunità in direzione Contrada Maccarone, nella zona più periferica del territorio parrocchiale. Una consuetudine che ci ricorda il nostro essere “popolo di Dio in cammino”, -commenta il parroco don Adriano Caricati-. Si proseguirà con la cena di comunità, nel cortile dell'oratorio per condividere, intorno alla tavola, l’esperienza bella e sempre nuova della convivialità.

È creando l’incontro/festa che si permette di entrare in relazione con gli altri. Gioendo comunitariamente e spiritualmente, mangiando insieme il pane della cultura, dell’amicizia, della comunione, si costruiscono legami nel presente, si rafforzano quelli del passato e si gettano premesse per quelli futuri, -aggiunge il parroco don Caricati-. Appuntamenti per i quali bisogna prenotarsi presso la Segreteria parrocchiale».

Il programma:

Sabato 18 giugno 2022

ore 05:30 passeggiata ecologica all’alba.

ore 20:00 cena di comunità in oratorio.

Lunedì 20 giugno 2022

ore 20:00: nel cortile dell’Oratorio parrocchiale, in collaborazione con AC, MEIC e Biblioteca Diocesana, Ernesto Preziosi presenterà il suo ultimo lavoro: “La zingara del buon Dio”, una biografia aggiornata di Armida Barelli, da poco Beatificata a Milano e donna tra due secoli. Occasione da non perdere per la conoscenza e la valorizzazione del “genio femminile” nella Chiesa.

Giovedì 26 giugno 2022

ore 19:00 celebrazione Eucaristica presieduta da don Mimmo Basile, vicario generale della Diocesi di Andria.

Venerdì 24 giugno 2022 Festa Liturgica del Sacro Cuore di Gesù

ore 09:00 celebrazione Eucaristica, a seguire adorazione Eucaristica

Sabato 25 giugno 2022

ore 19:00 celebrazione Eucaristica presieduta da

S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

ore 21:30 serata di comunità in oratorio.

Domenica 26 giugno 2022

ore 08:00 S. messa

ore 10:00 – 11:30: Prime Comunioni

ore 19:00: celebrazione Eucaristica e mandato degli animatori dell’oratorio, a seguire processione per le seguenti vie: Galvani; P. Togliatti; Puccini; Traetta; A. Adige; D. Alighieri; Guinizzelli; Metastasio; Giannone; Bellini; Monteverdi; Ponchielli; Chiesa.

ore 21:30: serata di festa in via Ponchielli.