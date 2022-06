"Tutte le volte che mi sono innamorato"

Interramento ferroviario, dal 30 giugno chiude via Ospedaletto. Cambiamenti anche in via Bisceglie Le foto

Attualità

Nel primo caso sarà garantito solo il passaggio pedonale e la circolazione veicolare sarà deviata su via Barletta. Invece, in via Bisceglie ​dal 15 luglio sarà interdetta la sola corsia d’uscita