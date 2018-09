Si è tenuta ieri nel Parco turistico "L'altro Villaggio" la cerimonia per l'arrivo a cavallo al Villaggio degli ospiti del centro di riabilitazione medico-psicopedagogica dei Padri Trinitari di Venosa.



L'iniziativa denominata “Nike”, dal nome della dea greca della vittoria, è stata promossa dall’Ordine della Santissima Trinità, che nella cittadina lucana operano attraverso un centro di riabilitazione medico-psicopedagogica.

Gli stessi sono stati promotori di un viaggio a cavallo tra Basilicata e Puglia per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla pet therapy, in particolare sulla terapia assistita con animali a vantaggio dei bambini con disabilità, legandola alla scoperta e conoscenza del territorio, lungo tracciati in parte sconosciuti, seguendo i percorsi dei vecchi tratturi.

«Con questa iniziativa – hanno spiegato gli organizzatori – i ragazzi vogliono dire prima di tutto a se stessi e poi agli altri che con l’impegno e gli stimoli giusti si possono superare le difficoltà che la vita spesso riserva e riacquistare fiducia nelle proprie capacità e potenzialità». Obiettivi condivisi anche dall'amministrazione, presente all'evento con il Sindaco Giorgino e l'assessore Lopetuso, dal consigliere regionale Sabino Zinni e altri esponenti della società militare e civile andriese.