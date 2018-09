Anche Andria, sabato 15 settembre ha risposto positivamente all'invito di generare un vero e proprio "assalto alla poesia", lanciato sul web da Franco Arminio.

Il poeta irpino ha invitato gli amanti della poesia, e in generale della lettura, ad andare in una libreria e a comprare libri di poesia.

Una piccola comunità andriese organizzatasi a piedi e in bici ha declamato i versi dei poeti in alcuni angoli della città, dal centro storico alla villa comunale passando per alcuni parchi cittadini e per la chiesa rupestre di "Santa Croce".

Poesie declamate in compagnia, poesie acquistate e poesie da regalare, da offrire come atto di gentilezza e gratitudine durante i vari percorsi che hanno caratterizzato l'evento.



Un assalto che, come commentato dallo stesso promotore, è rivolto alla «miseria spirituale che sta conquistando tutto. Comprare un libro di poesia, farlo assieme a tanti altri, è uscire dalla mestizia che aleggia intorno alla letteratura, è ridare vigore politico alle parole migliori che gli uomini e le donne di ogni tempo hanno scritto».

Segue un video, postato su youtube da Mirella Caldarone, che racchiude alcuni significativi momenti dell'iniziativa realizzata nella città federiciana. Un'iniziativa che, si auspica, possa non essere isolata e tornare presto magari contagiando nuovi lettori.