Magdi Cristiano Allam ad Andria ospite dell'ass. IdeAzione

La salvezza eterna è solo nell’islam “Chi vuole una religione diversa dall’islam, il suo culto non sarà accettato e nell’altra vita sarà tra i perdenti” (3,85). Con circa 1,8 miliardi di fedeli, ossia il 23% della popolazione mondiale, l’islam è la seconda religione al mondo per consistenza numerica e vanta un tasso di crescita particolarmente significativo.

Per tale motivo il Corano rappresenta il libro più diffuso al mondo ma anche il meno conosciuto. Magdi Cristiano Allam, nato al Cairo nel 1952, cittadino italiano dal 1986, è stato musulmano per 56 anni, ha creduto in una religione islamica moderata fino a quando non è stato condannato a morte sia dai “terroristi islamici” che dai “musulmani moderati”.

Nel 2008 si converte al cristianesimo e riceve il battesimo da Papa Benedetto XVI, nel 2013 si dissocia dalla Chiesa di Papa Francesco per la sua legittimazione all’islam.

È stato il primo giornalista italiano a subire il procedimento disciplinare per “islamofobia” da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti ma lo ha vinto facendo trionfare il principio secondo il quale “è lecito criticare l’islam”. Ha fondato l’Associazione “Amici di Magdi Cristiano Allam” per diffondere una informazione corretta, riscattare l’orgoglio di chi siamo, riscoprire la cultura della vita e tornare ad essere pienamente noi stessi a casa nostra. A lui il premio alla cultura, ricevuto nell’ambito del “Gran Galà Arte Cinema Impresa”, tenutosi lo scorso 8 settembre a Venezia.

Il suo libro, “Il Corano senza veli”, rappresenta un percorso di conoscenza e comprensione del Corano, una vera e propria guida alla lettura del testo sacro per conoscerlo correttamente ed in modo più semplice. Vengono descritti i temi di maggiore interesse per aiutare a comprendere, attraverso la perifrasi dei singoli versetti, chi sono e cosa pensano i musulmani, svelare la figura e l’importanza del Dio Allah, monopolizzato e trasformato nel dio personale di Maometto.

Venerdì 5 ottobre, alle ore 19.00, presso la sala conferenze “Pasquale Attimonelli”, in Andria, al Corso Cavour n. 194, l’associazione ideAzione ospiterà lo scrittore e giornalista Magdi Cristiano Allam che presenterà il suo libro “Il Corano senza veli” e firmerà dediche personalizzate, un incontro culturale finalizzato al confronto e alla conoscenza della religione islamica, diventata molto famosa dopo i frequenti attentati verificatisi dal 2001 ad oggi, negli Stati Uniti ed in Europa.

Chi vorrà potrà prenotare la sua copia, contattando direttamente l’associazione ideAzione al n. 320 2127540 o al n. 339 3810562, al prezzo di €. 10,00.