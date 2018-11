Adulti e adolescenti a confronto su temi caldi, tra cui la sessualità e l'immagine nell'era di internet: si è tenuto ieri un doppio incontro presso il Liceo "C. Troya", in mattinata con gli studenti e nel pomeriggio con docenti e genitori, con la psicoterapeuta, psicologa e professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma Anna Oliverio Ferraris, che ha focalizzato il suo intervento sugli adolescenti e le loro problematiche senza trascurare il rapporto con le famiglie.

«La possibilità di interagire con la dott.ssa Oliverio Ferraris - ha commentato la Dirigente reggente, Francesca Attimonelli - ci da l'input per confrontarci su tematiche con cui quotidianamente lavoriamo nei nostri istituti, quali l'importanza della relazione con i giovani, la sessualità, l'adolescenza. Abbiamo voluto appunto confrontarci con il punto di vista di chi non solo scrive ma interagisce e studia quotidianamente queste tematiche».

Tanti gli spunti e le domande emerse nel corso del dibattito: «Gli adolescenti tendenzialmente sono ottimisti - spiega la dott.ssa Anna Oliverio Ferraris -, desiderosi di fare, di intraprendere. poi naturalmente possono essere bloccati da un serie di esperienze: bisogna che gli adulti sappiano guidarli nel loro desiderio di realizzazione personale e di gruppo. Bisogna dedicarsi, seguirli, dialogare con loro ma fuori c'è una società non sempre democratica: noi come educatori dobbiamo cercare di essere anche cittadini virtuosi per cercare di incidere in questa società, perché se le regole che cerchiamo di insegnare a scuola e in famiglia poi non valgono fuori, poi non possiamo convincerli della loro bontà».

Nel video l'intervista completa.