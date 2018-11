Ritorna il concorso ″Presepi in piazza″ della Pro Loco, ecco come partecipare

L’Associazione Turistica Pro loco per incentivare nella popolazione la riscoperta del presepe e la rivalutazione delle tradizioni natalizie organizza la XX edizione del concorso "Presepi in piazza" e la II edizione di "Presepi in piazza social".

CHI PUÒ PARTECIPARE:



La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini residenti, alle associazioni, alle parrocchie, alle scuole, agli Istituti religiosi, ai comitati di quartiere e agli esercenti delle attività commerciali del Comune di Andria.

DURATA: Dicembre 2018 - Gennaio 2019

COME PARTECIPARE A:

- PRESEPI IN PIAZZA – XX edizione

Questa sezione del concorso è riservata ai presepi allestiti in luoghi accessibili al pubblico (piazze, giardini, oratori, parrocchie, ecc.).

Si dovrà comunicare la propria adesione al concorso, compilando il modulo disponibile presso la sede della Pro loco. sulla pagina Fb oppure sul sito web. Lo stesso modulo dovrà essere consegnato presso la Pro Loco entro e non oltre l'10 dicembre 2018.

Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, una commissione nominata dalla Pro Loco visiterà i presepi e stilerà la graduatoria per la premiazione. Il giudizio della commissione è inappellabile.

I risultati della classifica finale della sezione concorso "Presepi in piazza – XX ed." saranno resi noti in sede di premiazione.

- PRESEPI IN PIAZZA social – II edizione

Questa sezione del concorso è riservata ai presepi casalinghi, scolastici e altri allestiti in luoghi non accessibili al pubblico.

Si dovrà comunicare la propria adesione al concorso, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronicastaff@proloco.andria.ba.it, entro e non oltre il 15 dicembre 2018. Nella mail di adesione occorre indicare:

Oggetto: Adesione concorso "Presepi in piazza social"

o Nome e cognome dell'autore (singoli o gruppi)

o Luogo esatto (indicare l'indirizzo preciso) in cui si trova il presepe realizzato;

o Titolo dell'opera (facoltativo)

o Recapito telefonico

o Occorrerà inoltre allegare nr. 1 foto dell'intero presepe realizzato (foto panoramica), in buona risoluzione (chiare e nitide) e in formato JPEG.

A ciascuna foto sarà attribuito un numero di identificazione, che sarà tempestivamente comunicato ai partecipanti iscritti, tramite una mail da parte dell'associazione.

Giovedì 20 dicembre, le foto numerate verranno inserite in forma anonima in un apposito album, sulla pagina ufficiale Facebook "Pro Loco Andria". A partire dalla suddetta data, gli utenti Facebook potranno votare una o più foto in concorso cliccando su "mi piace".

La votazione dei presepi sarà verificata dai "mi piace" (non valgono i commenti) ottenuti su ciascuna foto contenuta nell'album della pagina Facebook "Pro Loco Andria". Le foto votate andranno a formare la classifica di gradimento Facebook. Chiusura votazioni: ore 23:59 di martedì 2 gennaio 2019.

Dal 3 gennaio, la commissione visiterà i 3 presepi che avranno ottenuto il maggior numero di "mi piace" (previo appuntamento). Martedì 8 gennaio, sulla pagina Facebook "Pro Loco Andria" saranno resi noti i nomi degli autori dei 3 presepi vincitori.

CRITERI DELLA VALUTAZIONE:

 Qualità dell’opera

 Originalità nell'allestimento



 Contenuti artistici.

PREMIAZIONE

A data e luogo da definire, comunque nel mese di gennaio 2018. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato o una targa. I premi saranno individuati dai membri della commissione.

La partecipazione al concorso implica l'integrale e la consapevole accettazione del presente regolamento. Partecipare al concorso significa prendere parte a un gioco, divertirsi e condividere un'esperienza, una passione e una tradizione.

INFO:

Pro loco Andria – Via Vespucci, 114 tel. 0883592283 – staff@proloco.andria.ba.it