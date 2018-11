​Festa dell’Albero 2018 alla “Jannuzzi-Mons Di Donna”

Come ogni anno il 21 novembre presso l’Istituto comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna” si celebra la Festa dell’Albero, quest’anno in modo particolare la scuola è stata scelta insieme ad altre sette della Regione Puglia, dall’ARIF (Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali) e dalla Regione Puglia, che per la circostanza si avvarrà della collaborazione del Comando Regione Carabinieri Forestali “Puglia”.



Un impegno comune fra Regione Puglia, ARIF e Carabinieri Forestali, non solo nella lotta agli incendi, ma anche nella diffusione di una cultura della legalità ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio.

La presenza di alberi nei centri urbani contribuisce al miglioramento del vivere sociale, per questo vanno tutelati e curati.

Martedì 20 novembre alle ore 9,00, presso l’auditorium del plesso Aldo Moro il Dirigente Scolastico dott.ssa Lilla Bruno e le docenti referenti di Educazione Ambientale, prof.ssa Stella Zumpano, ins. Rosa Lotito e ins. Tonia Losappio, accoglieranno gli esperti dei Carabinieri Forestale e dell’ARIF che parleranno agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e di prima media, di tutela e gestione del patrimonio arboreo e boschivo pugliese, di biodiversità e di lotta agli incendi boschivi.«La finalità - commenta la dirigente scolastica Lilla Bruno - è soprattutto quella di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto degli alberi, delle risorse naturali e più in generale dell’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici causati proprio dall’uso indiscriminato delle risorse». A conclusione della mattinata verranno piantumati essenze di melograno e di pino e agli alunni verrà consegnata una piantina da parte degli esperti dei Carabinieri Forestale e dell’ARIF.

Mercoledì 21 novembre alle ore 10,00 presso il parco “Cardinale Ursi” in via Martiri di Bologna (zona INPS) ci sarà la cerimonia di piantumazione di alberi da parte dell’ARIF e i Carabinieri della Forestale con il patrocinio del Comune di Andria e con la partecipazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia .

Allieteranno i due eventi le dolci voci del piccolo coro “Note Lilla” dell’Istituto comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna”, diretto dal maestro Giuseppe De Tullio coadiuvato dall’ins. Daniela Notarpietro.