Un programma sempre originale e variegato: si è aperta ieri la tradizionale serie di eventi di avvicinamento al Natale del 3° circolo “Riccardo Cotugno“. È stata inaugurata, infatti, alla presenza di autorità civili e religiose, la mostra iconografica “nato da donna”, con l’esposizione di numerose e pregiate icone realizzate da una docente dell’istituto, Francesca Bevilacqua.

«Abbiamo voluto una rassegna iconografica perché l'iconografa in questione, Francesca Bevilacqua, è una docente del 3° circolo “Riccardo Cotugno“. Lei è un'esperta in materia, proviene dalla scuola di iconografia di Santa Maria di Pulsano. La scuola deve valorizzare le competenze non solo degli alunni, ma di tutti i docenti e del personale: per questo abbiamo deciso di organizzare la mostra che aprisse il nostro percorso natalizio. Anche nel presepe vivente, in programma nei prossimi 19, 20 e 21 dicembre, al centro ci sarà l'arte e le tappe della natività, per riprendere tematiche storiche e culturali e dare valore al nostro patrimonio».

Dopo il saluto di mons. Mansi, che ha definito la mostra come «un'occasione preziosa per parlare di bellezza» e ha parlato del valore dell'icona come «finestra sul cielo», è stato don Giuseppe Lobascio a presentare il percorso artistico della rassegna: «Nel mondo in cui viviamo sono tante le immagini, a volte anche banali, che ci fanno perdere il senso del bello. L'icona serve a recuperare questo senso del bello, infatti, come diceva mons. Mansi, è una finestra e una via di preghiera che ci permette la via della contemplazione».

La rassegna sarà visitabile oggi e domani dalle 10.00 alle 12.00 nell'auditorium del plesso "San Giovanni Paolo II" in via Fucà.