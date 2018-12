L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” di Andria, da sempre attento alle tradizioni del territorio e ai valori spirituali, anche quest’anno ha voluto donare alla cittadinanza un segno concreto della sua presenza in un periodo speciale come quello natalizio.

Il 19 e il 20 dicembre, infatti, gli alunni delle classi del Liceo Artistico, 5^A, 4^A e 2^B (sapientemente guidati dai docenti Lucia Avellis, Bartolo Catalano,Silvia D’Avanzo, Amedeo De Rosa e Giuseppe Colangelo) hanno allestito in Piazza Catuma un bellissimo e coloratissimo presepe, utilizzando materiali di riciclo, che di solito si buttano via, quali pedane in legno, spago, fil di ferro, una campana per la raccolta differenziata del vetro, tela di sacco.

Si tratta, quindi, di un’opera unica nel suo genere, in cui rivive lo spirito evangelico di povertà e semplicità, in netto contrasto con il modo consumistico di concepire il Natale.

Questa iniziativa rientra nel Progetto Arte, Grafica, Fotografia e Territorio, promosso dal Dirigente Scolastico, il prof. Cosimo Antonino Strazzeri, che prevede anche quest’anno numerose manifestazioni pubbliche, tra cui la Giornata dell’Arte e della creatività Studentesca e la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “Kromatika”, che si terrà dal 14 al 28 maggio 2019.

"Anche in questo caso - commenta il preside Strazzeri -, l’Amministrazione Comunale di Andria ha fornito il suo appoggio e la sua preziosa collaborazione. Un ringraziamento sentito, quindi, va all’Assessore alla Cultura Francesca Magliano, all’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Grumo, all’Assessore All’ambiente Luigi del Giudice e all’Assessore alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture Michele Lopetuso".



Il Presepe del “Colasanto”, presenza viva e autentica dei valori cristiani all’interno della nostra comunità cittadina, potrà essere ammirato da tutti in Piazza Catuma fino all’Epifania.