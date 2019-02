"Col Senno di Poi, riflessioni sulla modernità" - riflessioni lette e interpretate da Libera Martignetti, domenica 10 febbraio alle ore 19 presso la sede dell'ass. Artisti Andriesi in via Torino, 12.



Alcuni monologhi di vari autori saranno posti all'attenzione del pubblico. Temi che riflettono, senza filtri e con ironia, su questo tempo moderno che forse di moderno ha ben poco. Donne che parlano di se stesse e uomini che riflettono su se stessi provando ad immedesimarsi negli altri.

Riflessioni ironiche su stereotipi culturali che riguardano tutti noi. Le letture saranno intervallate da un'accurata selezione musicale.

«L'associazione Artisti Andriesi - commenta Caterina Acquaviva - non perde occasione per contagiare nuove forme espressive d'arte ed arricchire la proposta culturale all'interno della sua sede di via Torino, una sede inclusiva che accoglie benevolmente iniziative mirate ad accrescere in tutti noi la consapevolezza che il bello, l'arte, va condivisa. Aspettiamo numerosi tutti coloro che vorranno prendere parte all'evento».