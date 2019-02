Prevenzione e formazione al Nuzzi

Prevenzione e Formazione sono le parole chiave che sostanzieranno le attività della settimana dal 14 al 21 febbraio al Liceo Nuzzi. Si parte con due incontri tenuti dai dottori Di Pace Michele e Gallo Ilaria, medici dentisti, che mostreranno i danni causati al cavo orofaringeo dalla dipendenza da tabagismo. L’attività di prevenzione, inserita in un percorso organico di tutela della salute, è rivolta alle classi prime e seconde perché, come dimostrato da numerosi studi, l’età per “la prima sigaretta” (parafrasando Svevo) è sempre più precoce.

Il 16 e 18 febbraio si terranno presso l’Auditorium “Michele Palumbo” due lezioni di aggiornamento rivolte ai docenti: la prima è organizzata dalla associazione CAPDI che riunisce i docenti di scienze motorie e tratterà delle “Nuove metodologie nella didattica delle Scienze motorie”, tenuta dal prof. Nicola Lovecchio docente di scienze motorie a Bergamo, con introduzione del presidente nazionale CAPDI e LsmFlavio Cucco, la seconda è rivolta ai docenti di Lettere in vista dei nuovi Esami di Stato con particolare riferimento alla preparazione per la Prima prova, tema decisamente attuale per la vasta platea che coinvolge ogni anno, e sarà tenuta dal DS Michelino Valente in collaborazione con la casa editrice Pearson.

Un percorso di formazione per i Diritti Umani sarà al centro della presentazione del progetto “Storia maestra di vita”, sempre il 18 febbraio, cui parteciperanno alcune classi del Liceo ad opera dei rappresentanti del Lions Club e del Club UNESCO che vedrà i ragazzi impegnati nella produzione di elaborati sulla

Infine il 21 febbraio, a partire dalle ore 18, sarà presentato il progetto per la prima legge regionale n. 50/2018 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo” a firma della consigliera regionale del M5S, Grazia di Bari. All’evento parteciperanno l’avv. Tiziana Cecere, la psicoterapeuta dot.ssa Francesca Pilò e l’attore Antonio Memeo. L’incontro è rivolto agli studenti nella mattina e ai docenti e genitori nel pomeriggio.