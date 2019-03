Un nuovo ed importante lavoro va ad arricchire il curriculum dell’esperto d’arte visuale, Daniele Geniale.

Qualificare Daniele con un solo aggettivo sarebbe riduttivo. Diciamo pure che è, a tutti gli effetti, un esponente di spicco nel panorama della comunicazione visuale del nostro territorio e non solo, visto che le sue grandi “tele urbane” le possiamo trovare in diversi luoghi.

Alla sua già ricca esperienza, si aggiunge una, del tutto nuova, che lo ha portato a dicembre del 2018 a confrontarsi su di un set cinematografico.

Daniele Geniale, contattato dalla produzione de “Lo Spietato”, il nuovo film di Renato De Maria, che vede protagonista l’attore di casa nostra, Riccardo Scamarcio, è stato chiamato sul set foggiano per realizzare una importante opera pittorica - parte integrante della scenografia: un dipinto sul tema del mito platonico della “biga alata” impresso sulla parete di un'abitazione che diventerà centrale all'interno della pellicola cinematografica.

Una prima esperienza in questo nuovo mondo, sia dal punto di vista pittorico che di progettazione, per l’artista andriese. Un lavoro che strizza l’occhio alla transavanguardia italiana e, quindi, a questo movimento pittorico nato verso la seconda metà degli anni 70.

A comunicare il successo artistico e professionale è stato lo stesso Daniele Geniale che in un post sui social scrive: «Da quando mi è stato chiaro che tipo di lavoro avrei fatto, ho declinato le mie competenze in ambiti professionali organizzativi, di scrittura, formativi, sociali, degli eventi culturali e nel design nei suoi campi diversi.

Dieci anni fa ho cominciato a dipingere sui muri a Roma, poi a Lisbona, poi in Brasile e ancora in giro per la Spagna, tornando a casa mia in Puglia e mettendo su una realtà di comunicazione visuale che spero vada sempre meglio.

Mi è stato proposto di progettare la scenografia di una televisione come Telesveva ed ho accettato, di rappresentare santi patroni per le città e anche in quel caso ho lavorato con estremo piacere.

Insomma ho accettato le sfide più diverse tra loro, ma che avessero in comune ciò per cui ho faticato negli anni: creare senso attraverso immagini.

A dicembre è arrivato ciò che mai avrei immaginato. Il cinema.

Ho accettato, considerando che il regista Renato De Maria è il genio che ha tirato fuori uno dei miei film preferiti in assoluto "Paz" e che l'attore protagonista Riccardo Scamarcio sia proprio un mio compaesano.

Non vedo l'ora di andare al cinema».





___________

Il film:

Riccardo Scamarcio è il protagonista del trailer de Lo Spietato, il nuovo film originale Netflix in arrivo sul servizio streaming dal 19 aprile, anticipato da un evento speciale nelle sale italiane dall'8 al 10 aprile 2019.

Lo spietato è un viaggio lungo un quarto di secolo nell'universo della mala italiana raccontato attraverso la storia di Santo Russo, un gangster dalla mentalità yuppie, che si muove nella realtà caleidoscopica e vertiginosa della Milano da bere negli anni d'oro della moda, dei soldi facili, dell'arte d'avanguardia e della disco music. Diretto da Renato De Maria, e scritto dallo stesso De Maria insieme a Valentina Strada e Federico Gnesini, il film è liberamente ispirato a Manager Calibro 9 di Pietro Colaprico e Luca Fazzo.Riccardo Scamarcio è il volto di Santo Russo, affiancato da Sara Serraiocco, Alessio Praticò, Alessandro Tedeschi e Marie-Ange Casta.