Giunto alle battute finali il Progetto PON "ParteCiPiace" dell'IC Verdi-Cafaro di Andria, finalizzato al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale e che ha visto il coinvolgimento di circa 100 alunni tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

«Formare cittadini attivi e consapevoli per una società sostenibile: questa la finalità del progetto PON - spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano - per educare all'assunzione di corretti stili di vita che garantiscano benessere, rispetto per l'ambiente e per le persone».

Due le aree tematiche sviluppate e quattro i percorsi formativi di 30 ore ciascuno che hanno arricchito e ampliato l'offerta formativa della scuola:

Area tematica 1 - Educazione alimentare, cibo e territorio

Mangiar bene è un gioco da ragazzi (scuola primaria)

Sapere e sapori (scuola secondaria di I grado)

Area tematica 2 - Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Easy Handball: obiettivo fair play (scuola primaria)

Gli scacchi: La palestra della mente (scuola secondaria di I grado)

Ieri la festa finale c/o l'auditorium della scuola secondaria di 1° grado "Cafaro" con competizioni scacchistiche e sportive e con workshop animati dai bambini e dai ragazzi.