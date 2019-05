Una barca pregiata per onorare la Madonna dell'Altomare, amata dagli andriesi

Si avvicina come ogni anno una festa particolarmente cara agli andriesi: verrà celebrata infatti la Madonna dell'Altomare nei giorni dal 9 al 14 giugno p.v.

In occasione dei festeggiamenti approderà ad Andria la nota barca realizzata da Luigi Riccardi: si tratta del manufatto che l'artista coratino ha presentato nel 2016 allo storico concorso denominato "la barca di Santa Maria" indetto dal comune di Corato in collaborazione con la Pro loco Quadratum classificandosi al primo posto. Il capolavoro artigianale interamente in legno e carta ispirato all'iconografia originale andriese sarà esposto nei pressi del Santuario Madonna SS. dell'Altomare a rendere ancora più suggestiva l'atmosfera durante la veglia di preghiera.