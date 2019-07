Un incontro sulle vittime di mafia del cav "RiscoprirSi..."

Nell’ambito delle attività di promozione della cultura non violenta il Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…” promuove un momento di confronto in tema di mafia, che rientra nelle attività previste dal Programma Antiviolenza SFERA, finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dalla Città di Andria.

In particolare, trattasi dell’evento di presentazione del libro “Mai più nell’ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all’intervento psicologico” del criminologo vittimologo esperto in materia di mafia Prof. Antonino Giorgi, organizzato in collaborazione con l’associazione “Io ci sono” di Andria, l’associazione “Libera”presidio di Andria “Renata Fonte” e l’associazione “Antiracket fai”.

L’evento è gratuito e si terrà presso la sala consiliare del Comune di Andria venerdì 5 luglio alle ore 19:00.