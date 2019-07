Ritorna anche quest'anno "CastelTablet", il concorso della Fondaz. Bonomo per disegnare il castello

Una gara di disegno su tablet (ipad o similari) riservata a bambini da 3 a 14 anni, suddivisi in 4 gruppi per età, avente per tema Castel del Monte: ritorna anche quest'anno la bella iniziativa "Casteltablet", patrocinata dal comune di Andria, che si svolgerà il 10 agosto dalle ore 16.30 presso la Fondazione Bonomo nei pressi di Castel del Monte.



Casteltablet è una gara di disegno su tablet La giuria designerà un vincitore per ciascun gruppo di età.

La gara si svolgerà in 60 minuti: ai bambini e ragazzi viene chiesto di disegnare la loro idea di Castel del Monte abbinato a un tema a sorpresa, rivelato solo a inizio gara, e questa iniziativa diventa un sistema originale per far affezionare anche i più giovani al nostro territorio.



Il miglior disegno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sarà premiato con un buono onnicomprensivo per due persone per un fine settimana artistico culturale a Roma.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 luglio prossimo al numero telefonico 345 88 20 803 o all'indirizzo fondazionebonomo@gmail.com .