Bando di audizione per la produzione del musical sulla figura del venerabile Mons. Giuseppe Di Donna

Si cercano attori e attrici, anche coloro che sappiano cantare, per ruoli principali, ensemble e swing per la realizzazione del musical sulla figura del venerabile "Mons. Giuseppe Di Donna" prodotto dalla Diocesi di Andria e dal Servizio Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria per la regia di Giuseppe Bonizio che ne ha curato anche le musiche assieme ad Antonio Del Mastro e Tommaso Matera.

Il casting è diretto da don Vito Zinfollino. L'open call - aperta a tutti - si terrà presso la parrocchia Madonna della Grazia (via Mons. G. Ruotolo - ad Andria) il 10 settembre 2019, dalle ore 16 alle ore 21. Il call back, invece, è previsto per il 12 settembre presso la parrocchia del SS Sacramento in via Saliceti ad Andria dalle ore 18 alle ore 21.



In particolare si cercano bambini dai 7 ai 10 anni che sappiano cantare e recitare; ragazzi tra gli 11 e 17 anni che sappiano cantare e recitare; per gli altri ruoli giovani e adulti (ambo i sessi) entro i 50 anni di età.

Le modalità di partecipazione al link del bando.