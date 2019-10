Dona un libro a una Scuola con #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale a favore delle biblioteche scolastiche e la scuola Vaccina ne è stata protagonista.



Le classi 2 B guidate nel progetto dalla docente di Lettere, la prof.ssa De Nicolo e 1I preparata dalla prof.ssa Addolorata Guglielmi si sono recate, il 21 e 22 Ottobre, alla Libreria per Mondadori per essere i protagonisti attivi di una emozionante esperienza. Le classi hanno svolto attività di lettura animata, drammatizzata, scrittura creativa, manipolazione di testi, produzione di poesie con la tecnica del cut-up e produzione di un prodotto finale multimediale come l’audiolibro del lavoro svolto.

I testi scelti dagli alunni per svolgere le loro attività sono stati “il Milione” di Marco Polo e il racconto “Il segreto del bosco vecchio” di Dino Buzzati.

L’entusiasmo dei ragazzi e l’amore per la lettura hanno spinto le docenti a partecipare a questa iniziativa coinvolgendo l’intera comunità scolastica soprattutto perché convinte che per ogni piccolo lettore nasce un grande uomo completo! Una grande mobilitazione nazionale con uno biettivo da raggiungere insieme…la lettura come passione da condividere e far crescere!»