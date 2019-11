Dal conflitto israeliano-palestinese, alla guerra in Afghanistan, fino alle vicende belliche in Iran e Iraq. Un vero e proprio viaggio fatto di racconti, storie ed esperienze quello offerto ieri mattina dalla giornalista di guerra Barbara Schiavulli agli studenti del Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria, promotore in questi giorni di vari appuntamenti di carattere culturale, aperti anche alla cittadinanza.



Inviata per i maggiori quotidiani italiani, la Schiavulli ha accompagnato le narrazioni con un percorso fotografico singolare ed allettante, mirato a raccontare soprattutto le persone che i conflitti li subiscono e li vivono in prima persona. Un percorso, quindi, che ha trattato la storia di Medio Oriente, Africa e Centr’Asia degli ultimi 15 anni, lì dove libertà e diritti non sempre vengono garantini, soprattutto nei confronti delle figure femminili, soggette ancora ad angherie e sottomissioni. Recenti tracce di emancipazione sociale fanno, però, ben sperare in possibili e importanti cambiamenti.

Una partecipazione attiva quella offerta, poi, dai tanti liceali andriesi presenti nell'auditorium dell'istituto, trovatisi difronte ad una ricca opportunità di confronto, formazione e informazione su vicende e storie, apparentemente lontane, ma che in realtà caratterizzano molti ragazzi con i loro medesimi sogni, aspirazioni e speranze.

Nella mattinata odierna, sempre dalla stessa Schiavulli, un focus particolarmente attento verrà effettuato, invece, sul Venezuela e sulla situazione sociale che il popolo sud-americano sta vivendo negli ultimi anni.

Un ruolo importante nell'istruire, raccontare a appassionare lo hanno le varie agenzie educative, in primis la scuola. L'obbiettivo deve essere quello di insinuare lo spirito critico e marcare l'importanza del giornalismo, sempre più sottostimato nella società attuale.

Nel video le interviste alla giornalista e scrittrice Barbara Schiavulli, al preside del Liceo "Carlo Troya" Michelangelo Filannino e alla prof.ssa Agatino, presidente del "Centro Italo-Venezolano" di Corato.